Харьковский "Политехник" продолжает проигрывать в украинской Суперлиге

Восьмой матч - восьмое поражение. По такому графику движется харьковский клуб украинской баскетбольной Суперлиги "Политехник".

На сей раз "Политехник" уступил в родных стенах МБК "Николаеву" - 75:77.

Причем харьковчане были как никогда близки, чтобы одержатть наконец-то первую победу в сезоне. Так, после трех четвертей "Политех" вел в счете 58:56, но в заключительной четверти растерял это зыбкое преимущество и проиграл с разницей в 2 очка.





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