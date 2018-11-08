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Харьковский "Политехник" продолжает проигрывать в украинской Суперлиге
Восьмой матч - восьмое поражение. По такому графику движется харьковский клуб украинской баскетбольной Суперлиги "Политехник".
На сей раз "Политехник" уступил в родных стенах МБК "Николаеву" - 75:77.
Причем харьковчане были как никогда близки, чтобы одержатть наконец-то первую победу в сезоне. Так, после трех четвертей "Политех" вел в счете 58:56, но в заключительной четверти растерял это зыбкое преимущество и проиграл с разницей в 2 очка.
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