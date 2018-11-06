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06.11.2018 19:08
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Харьковский "Политехник" проиграл 7-й матч подряд и подписал еще одного американца

Харьковский Политехник проиграл 7-й матч подряд и подписал еще одного американца

Семь поражений в семи матчах - так выступает харьковский "Политехник" в баскетбольной Суперлиге в нынешнем сезоне.

7-е поражение харьковской команды пришлось на домашний матч против "Днепра". Поединок завершился со счетом 65:73 (16:10, 15:22, 16:23, 18:18).

Также "Политехник" сообщил о заключении контракта с 30-летним американским форвардом Деламом Грэмом, который выступал в минувшем сезоне за аргентинский "Атлетико Темперлей". На прошлой неделе ряды "Политехника" пополнил еще один американский баскетболист Ти Джей Кромер.


Агентство Телевидения Новости

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