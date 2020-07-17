Харьковский полумарафон перенесен на март 2021 года

Харьковский полумарафон не состоится 18 июля, как планировалось, и перенесен на 21 марта 2021 года.

Как сообщили организаторы, это связано с карантинными мероприятиями, введенными в Харьковской области в связи с эпидемией коронавируса.

«Мы приняли очень непростое решение. В данной ситуации нет ни малейшей уверенности, что мы сможем провести этот старт, например, через месяц или два», - отметили организаторы полумарафона.

По их словам, все участники будут автоматически перенесены на новую дату.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь. https://sportevent.com.ua/events/halfmar2020/

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»