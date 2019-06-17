Харьковский прыгун в высоту Богдан Бондаренко выиграл этап Бриллиантовой лиги

Харьковскому легкоатлету Богдану Бондаренко оказалось достаточно совершить три прыжка, чтобы стать победителем этапа Бриллиантовой лиги в столице Марокко - Рабате.

Харьковский прыгун в высоту с первых попыток взял 2 м 15 см, 2 м 22 см и 2 м 28 см.

Результат 2 метра 28 сантиметров, как оказалось, принес победу, благодаря тому, что Бондаренко все высоты преодолевал с первых попыток.

Высоту 2 метра 31 сантиметр никто из соперников, также прыгнувших на 2 м 28 см, уже не взял.

После чего Богдан в ранге победителя заказал 2 м 33 см, что стало бы для него лучшим результатом в нынешнем сезоне. В первой попытке Бондаренко сбил планку, а дальше прыгать уже не стал.

У Бондаренко, вернувшегося в этом году в сектор после длительного перерыва из-за травм, это уже вторая победа в этом сезоне на этапах Бриллиантовой лиги. 10 дней назад в Риме он стал победителем, показав результат 2 м 31 см.

Ниже в видеообзоре этапа Бриллиантовой лиги в Рабате победный прыжок Бондаренко на 2 м 28 см на 28-й секунде.





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