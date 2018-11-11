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Харьковское "Динамо" не сумело забить донецкому "Донбассу" и проиграло
С футбольным счетом 2:0 завершился в Дружковке хоккейный матч чемпионата УХЛ между донецким "Донбассом" и харьковским "Динамо".
"Донбасс" для того, чтобы добыть эту победу, закинул по шайбе в первом и третьем периодах.
Главный тренер "Динамо" Александр Сеуканд посетовал после матча, что неумение забивать - слабое место харьковской команды.
После 16-ти сыгранных матчей у "Динамо" 12 очков и 4-е место в турнирной таблице.
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