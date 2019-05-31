Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:08
Просмотров: 75

Харків'янин підкорив найвищу точку планети Еверест. ФОТО

Харківянин підкорив найвищу точку планети Еверест. ФОТО

57-річний Євген Старосельський став черговим українцем, який підкорив 8848 метрів найвищої гори світу у Гімалаях.

Як повідомляє 4sport.ua, завершився весняний альпіністський сезон на восьмитисячниках Гімалаїв, де, серед сотні альпіністів з усього світу, на найвищі гори планети здійснювали свої сходження й українські альпіністи. Серед них - знаменитий харківський підкорювач гір Євген Старосельський.

Він зійшов на Еверст 24 травня о 5.30 ранку. Зробив це з північного, Тибетської боку гори по стандартному маршруту з використанням кисневих балонів і за допомоги шерпів.

У Євгена Старосельського подвійне громадянство, і офіційно в цю експедицію він був зареєстрований як громадянин Кіпру.

Харківянин підкорив найвищу точку планети Еверест. ФОТО

Як написала Юлія Старосельська у Facebook, "Шлях до цієї мрії у Євгена зайняв дві третини його життя, 44 дня в експедиції і 7,5 годин екстремально складного сходження в зону смерті - від штурмового табору на 8300 до вершини на 8848 м!"

Станом на 29 травня за всю історію на вершині Евересту побувало 28 українців (включаючи трьох жінок).

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: харьков

Читайте ещё:

Водитель рейсового автобуса, потерявший сознание за рулем, вернулся на маршрут
Сегодня 08:55    20
Крадій, що обчистив 5 квартир у Московському районі, отримав вирок
Сегодня 08:37    34
Харківському поліцейському, який незаконно зберігав і продавав патрони, повідомлено про підозру
Сегодня 07:39    53
На Григоровском шоссе ограничено движение транспорта. Трамвай №16 завтра не будет ходить, а №27 - изменит маршрут
Сегодня 07:10    76
В Харьковском историческом музее восстановят выставочный зал
Сегодня 06:42    66
В областной бюджет внесены изменения
Сегодня 06:23    94
Министерство экологии не дало разрешение на строительство завода по утилизации ртутных отходов в Харькове
Сегодня 06:04    102
У Харкові наступного року планують підвищити тарифи на холодну воду та каналізацію (ВІДЕО)
30.05.2019 08:55    114
Вспышка кишечной инфекции: в садике нашли нарушения
30.05.2019 08:37    154
Землевладельцы Харьковщины уплатили в местные бюджеты почти 573 млн. грн. налогов
30.05.2019 08:07    76
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 