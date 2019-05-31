Харків'янин підкорив найвищу точку планети Еверест. ФОТО

57-річний Євген Старосельський став черговим українцем, який підкорив 8848 метрів найвищої гори світу у Гімалаях.

Як повідомляє 4sport.ua, завершився весняний альпіністський сезон на восьмитисячниках Гімалаїв, де, серед сотні альпіністів з усього світу, на найвищі гори планети здійснювали свої сходження й українські альпіністи. Серед них - знаменитий харківський підкорювач гір Євген Старосельський.

Він зійшов на Еверст 24 травня о 5.30 ранку. Зробив це з північного, Тибетської боку гори по стандартному маршруту з використанням кисневих балонів і за допомоги шерпів.

У Євгена Старосельського подвійне громадянство, і офіційно в цю експедицію він був зареєстрований як громадянин Кіпру.

Як написала Юлія Старосельська у Facebook, "Шлях до цієї мрії у Євгена зайняв дві третини його життя, 44 дня в експедиції і 7,5 годин екстремально складного сходження в зону смерті - від штурмового табору на 8300 до вершини на 8848 м!"

Станом на 29 травня за всю історію на вершині Евересту побувало 28 українців (включаючи трьох жінок).

Источник: slk.kh.ua

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