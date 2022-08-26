Харків’янин відправився у веломарафон, щоб допомогти придбати спецавтомобіль військовим медикам

1300 кілометрів, 14 міст трохи більше ніж за тиждень – харківський велосипедист вирушає в першу для себе сольну подорож на таку велику дистанцію. Маршрут вже визначено.

Вадим Монастирський, волонтер БФ «CodeIT4Life»

Він буде проходити через міста: Харків, Полтава, Лубни, Київ, Буча, Гостомель, Ірпінь, Канів, Черкаси, Кременчук, Дніпро і коло буде замкнуте у Харкові. Такий маршрут було розроблено, щоб максимально об’їздити всі волонтерські штаби, які нам знайомі, познайомитися, завести нові контакти.

Мета – привернути увагу до проблеми транспортування поранених бійців з передової та зібрати кошти на броньовану швидку. Бронемашина австрійського виробництва створена для безпечного перевезення постраждалих та надання медичної допомоги в бойових умовах.

Вадим Монастирський, волонтер БФ «CodeIT4Life»

Ми працювали із бойовими медиками і вони показали нам відео, як вони вивозять поранених та загиблих хлопців – на універсалах, інкасаторських, вантажівках і ми вирішили їм зібрати на нормальну броньовану швидку допомогу.

Таку автівку із невеликим пробігом вже знайшли в Англії, у Манчестері. Коштує вона 72 тисячі доларів. Придбати броньовану швидку на Харківський напрямок вирішила команда харківських волонтерів. 15 тисяч доларів для старту виділили зі свого фонду, решту планують зібрати під час благодійного велопробігу.

Олексій Холоденко, керівник БФ «CodeIT4Life»

Зрозуміло, що потреба в якісній евакуації поранених хлопців – вона є дуже важлива. І ми вирішили придбати таку машину, яка захищає не тільки поранених, але й військових медиків під час пересування на передовій лінії. Ця машина броньована, 6-колесна, 3-осна. Ми виділили власних коштів 600 тисяч на цей проєкт і решту ми збираємось зібрати. Три дні тому ми оголосили про початок проєкту і вже певна сума є. Ми будемо висвітлювати цю подію в соцмережах, інстаграм, фб, у нас на сайті є інформація, як підтримати проєкт.

Автомобіль здатен витримати будь-які навантаження, окрім прямого влучання. Всередині – все необхідне для надання допомоги пораненим бійцям та їхньої безпечної евакуації.

Обладнаний різними ношами, системами подачі кисню, фіксації, що допоможе в складних ситуаціях фіксувати хлопців, тому що щоб врятувати життя, треба солдатів фіксувати так, щоб вони не рухались.

До подорожі Вадим готувався впродовж кількох місяців. Каже, для нього це теж буде випробування.

Вадим Монастирський, волонтер БФ «CodeIT4Life»

Їздив понад 100 км на день – Сімферопольською трасою, і по Харкову катав, і під обстріли попадав. В мене ця ідея була довго в голові, я її виношував.

За день Вадим планує проїжджати від 150 до 200 кілометрів, із собою бере найнеобхідніше – запас води, аптечку, інструменти для ремонту та велосипедні камери.

Беру з собою запасну форму і капці, нічого надприроднього, та багато ізотоників, щоб у спеку можна було нормально напиватися водою. Я беру з собою український прапор, на якому ми будемо розписуватися і волонтери, щоб зберегти його на пам’ять.

Перший підпис організатори ініціативи ставлять у Харкові.

Тобі, друже, я хочу побажати гарної дороги, кроту, що ти займаєшся цим видом спорту і маєш бажання, сили робити цей проєкт. Я бажаю тобі успіхів, ми тебе будемо чекати, наші друзі у всіх містах України будуть чекати, ми тобою пишаємося. все, поїхали. Все, давай, всім щасти, буду через 8-9 днів, ми тебе будем чекати.

Після перемоги Вадим мріє відправитися в Європу – вже у мирну велоподорож.





Агентство Телевидения Новости