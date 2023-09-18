Харківські спортсмени здобули медалі чемпіонату Європи з сумо серед дорослих

Сумоїсти Харківської області здобули 1 золоту, 2 срібні та 3 бронзові медалі.

Чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 65 кг серед жінок стала Олена Нікітінська, повідомляють в ХОВА.

Олена успішно дійшла до фіналу, де перемогла іншу харківську спортсменку Софію Бордінських, яка, відповідно, посіла друге місце в цій ваговій категорії.

Також срібною призеркою чемпіонату Європи стала Тетяна Караченко (вагова категорія до 73 кг)

На рахунку чоловіків були три бронзові медалі, які здобули Нікіта Каневський ( до 77 кг), Демід Караченко ( до 85 кг) та Олександр Примаченко ( 92 кг).

Загалом збірна України здобула на чемпіонаті Європи 14 золотих медалей з 18 можливих та посіла перше загальнокомандне місце.

Попереду у наших сумоїстів чемпіонат світу, який на початку жовтня відбудеться у столиці Японії.

Агентство Телевидения Новости