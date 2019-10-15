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Харківські військові незвично відсвяткували День захисника України (ВІДЕО)

Харківські військові незвично відсвяткували День захисника України (ВІДЕО)

Ветерани та хлопці, що ще проходить військову службу разом пробігли дистанцію на 10 кілометрів. Організатори сподіваються, що легкоатлетичний крос до Дня захисника України може стати традиційним.

Артем Листопад кореспондент

За моєю спиною ветерани АТО, ООС, а також учасники інших збройних конфліктів. За декілька секунд вони почнуть бігти легкоатлетичний крос на 10 км. Як ви можете бачити, більшість учасників – це чоловіки молодого віку.

За 41 хвилину перемогу виборює Євгеній Мартьянов. Чоловік – колишній боєць АТО, захищав українські кордони під Маріуполем. У Харкові вже 3 рік навчається на офіцера. Зазначає: дистанцію у 10 кілометрів долає вперше.

Євгеній Мартьянов, учасник бойових дій

Все замечательно. На последних 2-3 км было тяжеловато, но а так хорошо, приятно, что сам себе доказал.

У віковій категорії “до 30 років” чоловік отримує срібло. Хоча фінішував першим, поступився однією хвилиною товаришеві. Забіг серед військових організували до Дня захисника України. У ньому взяли участь більше півсотні чоловік.

Павло Федоров, голова ГО “Спілка ветеранів АТО”

Это ветеранский забег, тут разные люди участвуют. Те, которые уже отвоевали на востоке и демобилизовались. Кто-то получил инвалидность, кто-то сейчас проходит службу. Разная степень физической подготовки. Но общее желание – пробежать 10 км.

Голова “Спілки ветеранів АТО” зазначив, що легкоатлетичний крос до Дня захисника України може стати традиційним.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

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