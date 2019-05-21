Харківський «Металіст 1925» провів останню домашню гру в сезоні

До Харкова завітав фіналіст Кубка України 2018/19 «Інгулець».

Вчора, 19 травня, в рамках 23-го туру Першої ліги харківський «Металіст 1925» у рідних стінах приймав «Інгулець» із села Петрове Кіровоградської області. Гості звітний поєдинок почали краще, вийшовши вперед на 14-й хвилині, відзначився Олександр Акименко. Харків'янам вдалося швидко відігратися — в середині першого тайму рахунок був уже рівним, забив Владислав Кравченко. На 35-й хвилині господарів у меншості залишив Олександр Жданов, який отримав пряму червону картку. «Інгулець» у час, що залишився, не зумів скористатися кількісною перевагою, зігравши внічию 1:1.

Конкуренти харків'ян за боротьбу у підвищенні в класі теж оступилися. «Волинь» вдома зіграла внічию з «Рухом» (1:1), а ковалівський «Колос» на виїзді поступився СК «Дніпро-1» (1:3). Отже, перед останнім туром «Волинь», «Колос» і «Металіст 1925» мають по 51-му заліковому балу, але через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів «жовто-сині» посідають четверту сходинку.

Останній матч у цьому сезону підопічні Олександра Горяїнова проведуть в Краматорську, де 25 травня зіграють з місцевим «Авангардом».

Источник: slk.kh.ua

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