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Хоккеист был удостоен специального приветствия и тут же забил в ворота своей бывшей команды

Хоккеист был удостоен специального приветствия и тут же забил в ворота своей бывшей команды

Любопытный эпизод случился в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречались "Колорадо" и "Оттава". Для форварда "Оттавы" Мэтта Дюшена, проведшего 9 предыдущих сезонов за "Колорадо", это был первый матч против "Колорадо".

В середине первого периода для Дюшена устроили специальное приветствие игроки обеих команд, а также зрители на трибунах.

Произошедшее вдохновило хоккеиста. Дюшен вышел на лед и тут же закинул шайбу в ворота "Колорадо". Причем вышел гол-красавец - Дюшен подправил в ворота шайбу с лёта, да еще и из-за спины.

Следует отметить, что Мэтт Дюшен стал 20-м хоккеистом, который забивал голы в ворота каждой из 31 команд НХЛ..


Агентство Телевидения Новости

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