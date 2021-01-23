Сегодня 16:25
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Хоккеист избил соперника до потери сознания
Головой об лед. Жесткость в хоккейной драке.
В матче молодежной хоккейной лиги России между командами «Омские ястребы» и «Кузнецкие медведи» подрались хоккеисты этих команд Тимофей Давыдов и Демид Паничкин.
Давыдов, уронив Паничкина, затем приложил его еще и головой об лед. От этого удара Паничкин потерял сознание и был госпитализирован.
Давыдов после матча сказал, что приносит свои извинения и пожелал своему побитому сопернику скорейшего возвращения на лед.
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