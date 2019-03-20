Хоккеист не попал в пустые ворота, но гол засчитан

Хоккейные правила допускают взятие ворот, даже если в них не залетела шайба.

Именно так произошло на последней минуте третьего периода в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Далласом" и "Флоридой".

Счет был 3:2 в пользу "Далласа". "Флорида" заменила вратаря на шестого полевого игрока. Шайба оказалась у хоккеиста "Далласа" Александра Радулова. Радулов кидал по пустым воротам. В этот момент хоккеист ""Флориды" Майк Хоффман кинул клюшку Радулову под ноги, чем помешал забросить шайбу в ворота.

Арбитр, тем не менее, гол засчитал. И в итоге - 4:2 в пользу "Далласа".





Агентство Телевидения Новости