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Хоккеист оттащил за шкирку двух соперников, дабы не усугубилась драка

Хоккеист оттащил за шкирку двух соперников, дабы не усугубилась драка

В третьем матче плей-офф полуфинала Кубка Стэнли между "Вегасом" и "Виннипегом"  произошел достаточно необычный эпизод.

В том, что хоккеисты решили подраться на пятачке у ворот ничего необычного нет. А вот хоккеист "Виннипега" Дастин Бафлин повел себя весьма оригинально.

Бафлин сумел оттащить за шкирку сразу двух хоккеистов "Вегаса", чем значительно снизил градус противостояния.

Момент с молодецкой удалью Бафлина начинается на видео с 22-й секунды.

Остается еще добавить, что в этом матче Вегас победил 4:2 и повел 2-1 в серии до четырех побед.


Агентство Телевидения Новости

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