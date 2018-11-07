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Хоккеист побил лежачего соперника и спровоцировал массовую драку

Хоккеист побил лежачего соперника и спровоцировал массовую драку

В матче регулярного чемпионата НХЛ произошел некрасивый эпизод.

В третьем периоде поединка между "Эдмонтоном" и "Тампой-Бэй" хоккеист "Эдмонтона" Милан Лучич устроил охоту на игрока команды-соперника Матье Жозефа. Лучич грубо "встретил" Жозефа, завалил его на лед и стал бить лежачего в лицо.

Такая выходка спровоцировала массовую потасовку всех хоккеистов, находившихся на льду.

В итоге штрафом, точнее сразу тремя штрафами, был наказан только Лучич. Он получил суммарно 14 штрафых минут - 2 минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, 2 минуты за грубую игру и удаление на 10 минут без права замены.

Остается добавить, что "Эдмонтон", за который играет грубиян Лучич, потерпел поражение в этом матче со счетом 2:5.


Агентство Телевидения Новости

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