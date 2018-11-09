Хоккеист стал праздновать незабитый гол

Оригинальный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречались "Флорида" и "Эдмонтон".

В первом периоде хоккеист "Эдмонтона" Тай Ратье с пятачка у ворот "Флориды" закидывал шайбу и думал, что открыл счет. Ратье поднял руки в победном праздновании, но тут же осекся, не увидев шайбу в воротах. Как оказалось, потрясающий сейв совершил голкипер "Флориды" Роберто Люонго.

Остается добавить, что матч в итоге завершился победой "Флориды" 4:1.





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