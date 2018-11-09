Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:55
Просмотров: 66

Хоккеист стал праздновать незабитый гол

Хоккеист стал праздновать незабитый гол

Оригинальный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречались "Флорида" и "Эдмонтон".

В первом периоде хоккеист "Эдмонтона" Тай Ратье с пятачка у ворот "Флориды" закидывал шайбу и думал, что открыл счет. Ратье поднял руки в победном праздновании, но тут же осекся, не увидев шайбу в воротах. Как оказалось, потрясающий сейв совершил голкипер "Флориды" Роберто Люонго.

Остается добавить, что матч в итоге завершился победой "Флориды" 4:1.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 