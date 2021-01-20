Хоккеист выглядел, словно пьяный

Неоднократные попытки подняться со льда неизменно заканчивались неудачей.

Хоккеист "Нью-Йорк Ренджерс" Брендан Лемье поскальзывался раз за разом в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".

Как оказалось причина такой неустойчивости Лемье - его самоотверженность. Хоккеист дважды с интервалом в несколько секунд принимал на себя броски Пи-Кей Суббана из "Нью-Джерси" и из-за болевых ощущений не мог как следует стать на ноги.

Остается добавить, что сам матч завершился победой "Нью-Джерси" в овертайме - 4:3.

Агентство Телевидения Новости