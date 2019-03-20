Хоккеист вызвал на драку соперника, сидевшего на скамейке запасных

Достаточно необычный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречались "Сан-Хосе" и "Вегас".

На 16-й минуте первого периода хоккеист "Вегаса" Райан Ривз поймал на весьма жесткий силовой прием Мелкера Карлссона из "Сан-Хосе". Арбитр посчитал, что силовой прием сделан по правилам. Игра продолжилась. Ривз побежал сменяться. Сел на скамейку запасных.

Партнер же Карлссона Майкл Хэйли решил наказать Ривза за Карлссона. Хэйли попытался побить сидящего Ривза, затем вытащил его на лед. Однако на том все и закончилось. Ни Хэйли, ни Ривз, так и не сняли перчатки для драки.

В итоге арбитр наказал Хэйли двухминутным штрафом за грубую игру.

Сам же матч завершился победой "Вегаса" - 7:3.





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