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Хоккеист забил гол в свои ворота, оказавшись в них вместе с шайбой

Хоккеист забил гол в свои ворота, оказавшись в них вместе с шайбой

Сила трения, практически отсутствующая на льду, сыграла злую шутку с хоккеистом НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Рейндерс" и "Чикаго Блэк Хоукс" хоккеист "Рейнджерс" Марк Стаал, упав в середине второго периода у ворот своей команды, не смог затормозить из-за той самой силы трения, и въехал в ворота вместе с шайбой.

После такого достаточно курьезного гола счет стал 2:1 в пользу "Чикаго". Возможно именно этот эпизод надломил партнеров Стаала, поскольку, в конце концов, хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли 2:5.


Агентство Телевидения Новости

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