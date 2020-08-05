Спорт
Перейти к списку новостей
05.08.2020 17:34
Просмотров: 132

Хоккеиста пришлось увозить прямо с ледовой площадки в больницу

Хоккеиста пришлось увозить прямо с ледовой площадки в больницу

Очень неудачное падение.

В матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Коламбусом" и "Торонто" хоккеист "Торонто" Джейк Маззин получив толчок в спину потерял равновесие, и, падая, врезался головой и шеей в ногу игрока "Коламбуса" Оливера Бьоркстранда.

Маззин попытался подняться самостоятельно, однако понял, что не может этого сделать.

В результате хоккеиста увезли на носилках, плотно зафиксировав голову. Он сразу же был доставлен в больницу. На данный момент о состоянии здоровья извсестно, что, видимо, нервные окончания не повреждены. Маззин может двигать и руками и ногами.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 