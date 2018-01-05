Хоккеисту в драке оторвали кусок бороды

Драка во время хоккейного матча оказалась не кровавой, но весьма запоминающейся.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Сан-Хосе" и "Торонто" обладатель самой большой бороды в лиге игрок "Сан-Хосе" Джозеф Эрик Торнтон подрался с Наземом Кадри из "Торонто".

Кадри не придумал ничего лучше, как вцепиться в драке в бороду Торнтона.

После того, как страсти улеглись, на льду остался клок волос хоккеиста-бородача.





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