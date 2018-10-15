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15.10.2018 17:35
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Хоккеисты умудрились не закинуть шайбу, выйдя вдвоем против вратаря

Хоккеисты умудрились не закинуть шайбу, выйдя вдвоем против вратаря

НХЛ считается сильнейшей хоккейной лигой мира. Но, как оказалось, и в ней бывают ситуации, когда не реализуются, казалось бы, стопроцентные моменты.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Виннипегом" и "Каролиной" два игрока "Виннипега" Николай Элерс и Патрик Лайне вышли против вратаря "Каролины" Петра Мразека и умудрились не забить. Мразек парирорвал бросок Элерса.

Этот эпизод произошел во втором периоде при счете 0:0. Сухим оставался счет вплоть до третьего периода, в котором было закинуто 4 шайбы, и "Виннипег" победил - 3:1.


Агентство Телевидения Новости

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