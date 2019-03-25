Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 51

"Я ніколи не був у барах та не пив", – відверта розповідь Зідана про те, як він ішов до мрії

Я ніколи не був у барах та не пив, – відверта розповідь Зідана про те, як він ішов до мрії

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів про те, як прагнув розпочати футбольну кар'єру.

"Все, що я хотів – це грати в футбол, але я боровся в школі. Мої батьки ніколи не сварили мені, але я сам розумів, що моє ставлення не було правильним. Одного дня вони мені сказали: "Ми знаємо, що ти вже маєш на думці, чим хочеш займатись у майбутньому, тому роби, що бажаєш". Я отримав дозвіл на здійснення мрії. Я поїхав у Кан і побачив, як тренуються інші гравці, і тоді сказав собі: "Це те, що я хочу".

З того моменту я почав перетворювати себе на найкращого гравця світу. Я переконувався, що добре відпочив, ніколи не ходив пити в бари, щоб не обманути себе. Я стежив за собою, пив багато води та робив вправи на розтяжку. Я робив все, щоб стати найкращим гравцем, це те, що робив за любу вартість. Ось так змусив своїх батьків пишатися мною", – розповів Зідан AS.

Источник: football24.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

УЕФА принял заявку харьковской области на проведение суперкубка
25.02.2019 06:05    182
Возле стадиона «Металлист» будет запрещено движение транспорта
14.02.2019 06:25    238
«Стал чужим для Украины»: Ракицкого исключили из списка игроков сборной
05.02.2019 09:04    254
10 интересных фактов о Супербоуле, или как потратить $7,7 млн за 30 секунд
04.02.2019 06:45    216
Ракицкий ошибся, перейдя из «Шахтера» в «Зенит» – Маркевич
31.01.2019 07:46    378
Триває війна. Маркевич пояснив, чому не тренуватиме російські клуби
18.01.2019 10:36    277
Назван Топ-5 дорогих футболистов мира
17.01.2019 06:54    228
Мадридский "Реал" выиграл клубный чемпионат мира по футболу
23.12.2018 12:54    436
Зинченко вывел "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка английской лиги, забив решающий пенальти
19.12.2018 14:56    217
Уникальное достижение. Месси получил 5-ю золотую бутсу
19.12.2018 14:30    189
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 