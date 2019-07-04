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«Я тебе заплачу. Деньги есть». Пэр пытался заказать еду через судью на вышке во время матча на «Уимблдоне»

«Я тебе заплачу. Деньги есть». Пэр пытался заказать еду через судью на вышке во время матча на «Уимблдоне»

Чемпион двух турниров сезона Бенуа Пэр (28) в понедельник на «Уимблдоне» по ходу матча против Хуана Игнасио Лондеро (4:6, 6:4, 6:4, 7:6) пытался заказать доставку еды через арбитра на вышке Карлоса Бернардеса.

«Я попросил поесть пять геймов назад, и мне до сих пор ничего не принесли. Я есть хочу. Тут ресторан прямо рядом. Я тебе заплачу. Деньги есть», – сказал 30-летний француз в одном из переходов.

Во втором круге Пэр сыграет с Миомиром Кецмановичем.

Источник: ua.tribuna.com

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