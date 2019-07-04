«Я тебе заплачу. Деньги есть». Пэр пытался заказать еду через судью на вышке во время матча на «Уимблдоне»

Чемпион двух турниров сезона Бенуа Пэр (28) в понедельник на «Уимблдоне» по ходу матча против Хуана Игнасио Лондеро (4:6, 6:4, 6:4, 7:6) пытался заказать доставку еды через арбитра на вышке Карлоса Бернардеса.

«Я попросил поесть пять геймов назад, и мне до сих пор ничего не принесли. Я есть хочу. Тут ресторан прямо рядом. Я тебе заплачу. Деньги есть», – сказал 30-летний француз в одном из переходов.

Во втором круге Пэр сыграет с Миомиром Кецмановичем.

Источник: ua.tribuna.com

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