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Як минув сьомий ігровий день ЧС-2026

Як минув сьомий ігровий день ЧС-2026

Сьомий ігровий день чемпіонату світу-2026 закрив програму першого туру.

Про це повідомляє Чемпіон.

Португалія втратила очки з ДР Конго, Англія у результативному матчі переграла Хорватію, Гана вирвала перемогу над Панамою, а Колумбія не без проблем здолала дебютанта Мундіалю Узбекистан.

У першому матчі групи K збірна ДР Конго створила сенсацію, зігравши внічию з Португалією – 1:1.

У головному матчі сьомого ігрового дня Англія здобула яскраву перемогу над Хорватією – 4:2.

Найкращим гравцем матчу став автор дубля Гаррі Кейн, для якого цей чемпіонат світу є третім у кар’єрі.

У третьому матчі дня збірна Гани мінімально перемогла Панаму – 1:0.

Закривав програму сьомого ігрового дня матч групи K між дебютантом чемпіонату світу Узбекистаном та амбітною Колумбією.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1 на користь Колумбії.

Турнірне становище в групах K і L

У групі K після першого туру лідерство захопила Колумбія, яка здобула перемогу над Узбекистаном. Португалія та ДР Конго мають по одному очку після очної нічиєї, а Узбекистан поки залишається без очок, хоча вже встиг забити свій історичний перший гол на чемпіонатах світу.

У групі L лідерство захопила Англія, яка завдяки перемозі над Хорватією має найкращу різницю м’ячів. Гана також стартувала з трьох очок після пізньої перемоги над Панамою. Хорватія та Панама розпочали турнір із поразок.

Агентство Телевидения Новости

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