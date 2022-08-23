Як вибрати букмекера для ставок онлайн

Останніми роками сектор ставок на спорт розвивається швидкими темпами. Це зростання таке, що в Інтернеті зараз повно букмекерів, і знайти сайт спортивних ставок, гідний цієї назви, – завдання не з легких. Одним із ліцензованих букмекерів з аудиторією більш ніж 400 000 користувачів є Betwinner – ви можете скачати додаток BetWinner та виконувати ставки в будь-якому місці.

Справді, не всі букмекери однакові, і це реальність навіть у країнах ЄС, де цей сектор суворо регулюється і де не так багато авторизованих онлайн-операторів спортивних ставок. Для новачків у ставках на спорт вибір гарного букмекера може стати справжньою смугою перешкод.

Ви новачок у ставках на спорт? Не знаєте якого оператора вибрати? Не панікуйте, тому що зараз ви дізнаєтеся, як правильно вибрати букмекер для онлайн-ставок.

Важливі критерії для вибору гарного букмекера

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Існують платформи, які відрізняються від звичайних сайтів тим, що у них є певні критерії, які є спільними для всіх кращих ставок у галузі і є показниками того, що букмекер заслуговує на увагу.

Ось критерії, які слід враховувати при виборі сайту спортивних ставок, здатного запропонувати якісні послуги:

Акредитація

Якщо ви знайшли букмекерську контору в Інтернеті, що цікавить вас, насамперед перевірте, чи легально вона працює. У Франції всі оператори, що пропонують ставки на спорт, акредитовані Національним гральним управлінням (ANJ), яке донедавна називалося ARJEL. Деякі букмекери, такі як Betwinner працюють за ліцензією Кюрасао.

Виберіть сайт, на якому легко орієнтуватись

Якщо ви опинитеся перевантажені інформацією про спорт, ставки, акції, покер, що надходить всюди, вам може не сподобатися ваша перша ставка на спорт. І все-таки це розвага. Тому слід обирати сайт, який легко зрозуміти та зорієнтуватися. Візьмемо сайт відомого букмекера Betwinner. Інтерфейс зрозумілий з першої сторінки, а сайт доступний навіть без створення облікового запису. Таким чином, ви можете переглянути та отримати уявлення, перш ніж вирішите створити обліковий запис. Крім того, сайт пропонує швидкий доступ до найважливіших спортивних подій у режимі Live.

Значення шансів

Саме коефіцієнти визначають вашу виграш на сайті спортивних ставок. Їхня важливість як критерій відбору більше не піддається сумніву. Логічно, що слід вибирати тих букмекерів, хто пропонує найбільші коефіцієнти.

Щоб дізнатися, які оператори пропонують кращі коефіцієнти, достатньо відвідати кілька букмекерських платформ і порівняти коефіцієнти, які пропонують різні оператори на одну і ту ж подію.

Бонуси та рекламні акції

Бонуси та акції - це не менш важливий критерій, який допоможе вам зробити вибір, тому що завдяки бонусам та акціям ви можете робити ставки на спортивні події на свій вибір і намагатися виграти, не чіпаючи свої гроші. Враховуючи жорстку конкуренцію між букмекерами за залучення гравців, ви погодитеся, що було б соромно не скористатися щедрими пропозиціями.

Однак майте на увазі, що розмір бонусу не обов'язково робить його чудовою пропозицією. Найкращі бонуси для ставок на спорт – це ті, які доброзичливі до гравців. Іншими словами, бонус має бути щедрим і вигідним.

Асортимент видів спорту та типів ставок

Найкращі букмекери зазвичай мають широкий вибір видів спорту, на які можна робити ставки та вигравати гроші. Тому з такими операторами не бракує подій, на які можна робити ставки.

Ще одна важлива особливість великих букмекерів – широкий вибір ставок. Від одиночних ставок до ставок на точний рахунок, комбінованих ставок, подвійних коефіцієнтів, ставок "більше/менше" та гандикапів - у вас є всі ці та інші варіанти ставок у найкращих букмекерів.

Більше варіантів ставок на сайті, то більше можливостей виграти гроші. Тому асортимент видів спорту та типів ставок є важливим критерієм вибору букмекерської фірми.

Ергономіка та мобільна доступність через додаток

Плавна навігація по сайту, швидке завантаження сторінок та візуальний комфорт – все це елементи, які роблять ставки приємними, а користування зручним. Тому має сенс вибирати та робити ставки на сайті, який ергономічний та різні розділи якого легко вивчити, особливо новачкам.

З іншого боку, платформа вибраного вами букмекера повинна бути доступна з мобільного пристрою, а в ідеалі має бути доступний спеціальний додаток, який пропонує можливість робити ставки в кілька кліків.

Секрет отримання максимальної віддачі від ставок на спорт полягає в тому, щоб скористатися послугами відмінного онлайн-букмекера, а всі вище наведені критерії важливі для якісного вибору.

Що потрібно знати, роблячи ставки в інтернеті: FAQ

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Ми тільки-но назвали основні критерії, які необхідно перевірити перед вибором букмекера. Як у новачка, у вас, напевно, є багато інших питань. Цілком нормально спочатку нічого не знати. Нижче ми відповімо на найпоширеніші питання, які задають "гравці-початківці".

1. Як створити ігровий рахунок та зробити депозит?

Після того, як ви вибрали сайт, на якому хочете робити ставки онлайн, все, що вам потрібно зробити, - це зареєструватися (для цього обов'язково є кнопка). У реєстраційній формі запитується інформація, необхідна відкриття рахунку. Ця інформація необхідна для здійснення платежів, тому не вводьте неправильні дані.

Букмекери пропонують безліч рішень для внесення грошей та створення свого ігрового капіталу. До них відносяться традиційні способи оплати, такі як кредитні картки, чеки та банківські перекази. Крім того, деякі онлайн букмекерські контори також пропонують сайти грошових переказів.

Сайти грошових переказів – це серйозна альтернатива для надсилання чи отримання грошей. Все, що вам потрібно зробити - це створити обліковий запис в Інтернеті. Вони можуть замінити традиційні способи оплати. Однією з переваг їх використання є те, що деякі сайти онлайн-ставок стягують меншу плату за транзакції. Вони дуже прості у використанні і можуть заспокоїти вас, якщо ви все ще сумніваєтеся у надійності платежів за кредитними картками.

2. Як зробити ставку та дізнатися результат?

Щоб зробити ставку онлайн, виберіть подію на сайті, а потім натисніть на прогноз, який ви вважаєте за правильне. Відкриється нова вкладка і вам буде запропоновано ввести свою ставку. Перевірте всю інформацію востаннє та підтвердіть. Повинне з'явитися повідомлення про те, що вашу ставку було враховано.

Як тільки подія, на яку ви зробили ставку, буде виконана, вам буде нараховано виграш у разі виграшної ставки. Кожен букмекер пропонує історію ставок. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію про ваші ставки.

3. Як я можу здобути свій виграш назад?

Коли на вашому ігровому рахунку накопичиться певна сума грошей, ви можете зняти її частково або повністю. Ви можете запросити гроші за допомогою кредитної картки, чека, банківського переказу або через веб-сайти грошових переказів. Терміни виплат часто становлять від 1 до 5 днів, залежно від обраного вами методу виведення коштів. Найшвидшим способом виведення коштів зазвичай є дебіт/кредитна картка.

4. Як я зрозумію коефіцієнти та чи існують різні типи коефіцієнтів?

Коефіцієнт – це показник, який дає вам суму грошей, яку ви можете виграти. Наприклад, якщо ви поставили 10 євро на подію з коефіцієнтом 2,5, ваша можлива виплата становитиме: 10 x 2,5 = 25 – 10 (сума ставки) = 15 євро. Фактично, коефіцієнти є ймовірністю того, що подія відбудеться. Таким чином, чим нижче ймовірність, тим більша ймовірність того, що подія відбудеться (звідси формула: ймовірність = 1/ймовірність). Таким чином, оцінка події у 3 бали означає, що ймовірність її настання становить 1 до 3 (тобто 1/3 = 33%). Коефіцієнт 1,4 є ймовірність 1/1,4, тобто. приблизно 71%.

Існує кілька видів шансів. Десяткові/європейські коефіцієнти найбільш поширені у континентальній Європі. Існують також американські коефіцієнти та англійські/дрібні коефіцієнти.

5. Як заробити на ставках в інтернеті: чи є секрет?

Немає жодного секрету в тому, що виграш грошей на ставках – це математика та ймовірність. Насправді, щоби регулярно вигравати, важливо розуміти, як працюють ставки. Справді, проникливий беттор, який ставить найвищі коефіцієнти, не беручи до уваги низькі ймовірності, швидше за все, значно помножить свою ставку.

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