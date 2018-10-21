Ярмоленко из-за травмы может пропустить от нескольких недель до полугода

Украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Яромленко угодил в непростую ситуацию.

В матче английского Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" оступился, почувствовал острую боль в ноге.

От боли Ярмоленко даже расплакался. Его увезли с поля.

Медицинское обследование должно показать насколько серьезна травма. Если порвался ахилл, то предстоит операция и полгода вне игры. Если же ахиллово сухожилие лишь воспалено, то понадобится несколько недель покоя, после чего Ярмоленко сможет вернуться к тренировкам и выступлениям за "Вест Хэм" и сборную Украины.

Если Андрей порвал ахиллово сухожилие, то потребуется операция и игрок пропустит более 6 месяцев, если будет это просто воспаление ахилла, то Ярмоленко вернется на поле уже в ближайшее времяhttps://football24.ua/ru/anglija_tag50820





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