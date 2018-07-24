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Сегодня 17:54
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Ярмоленко представил третий комплект формы "Вест Хэма". Степаненко и Пятов - выездную форму "Шахтера"

Ярмоленко представил третий комплект формы Вест Хэма. Степаненко и Пятов - выездную форму Шахтера

Сегодня в Интернете появились видеоролики с лидерами сборной Украины Андреем Яромленко, Тарасом Степаненко и Андреем Пятовым.

Ярмоленко попал в число футболистов "Вест Хэма", которым было доверено представить третий комплект формы этого английского клуба.

Степаненко и Пятов снялись вместе с гимнастом Верняевым, альпинистом Яловчак и телеведущим Бедняковым в представлении выездной формы донецкого "Шахтера".

Вышли весьма забавные видеоклипы.


Агентство Телевидения Новости

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