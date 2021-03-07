Ярославский: Курченко раскроил мне сердце, разрезав на куски ковер из VIP-трибуны с логотипом Металлиста

Экс-президент харьковского Металлиста раскрыл больше деталей относительно процесса возвращения культового клуба.

С момента декларации о намерениях восстановить культовый харьковский клуб Металлист, которую совершил экс-президент "желто-синих" Александр Ярославский, информационное поле вокруг данной темы не утихает ни на минуту.

На официальном и фанатском уровнях радостно восприняли эту идею, однако дальше простого желания разговор, по заверению Александра Кучера — главного тренера ФК Металл, на базе которого, как предполагается, и будет восстановлен Металлист, не заходило.

Ситуацию взялся прояснять сам Александр Ярославский, в эфире YouTube-канала Football Hub проведя беседу с журналистом Игорем Цыгаником.

"Я постоянно слежу за ситуацией вокруг клуба, и никогда ее не отпускал. Все время в мониторе, слежу за Metallist-Fans, слежу за всеми событиями, и вижу, что люди не совсем находятся в материале, как оно все движется. Хочу сказать, что о Металлисте я думаю постоянно, и сейчас пришло время вернуть его", — заявил Ярославский.

"Я открою некоторые моменты, которые мало кто знал. Во-первых, репутация Металлиста никогда не была запятнана, во-вторых, кто-то говорит, что я до 2023-го года не могу заниматься футболом, Металлистом — в частности. Это не совсем так. Когда произошла вся эта ситуация, и Курченко попросил продать ему Металлист, я не хотел продавать ни одной акции — это понятно изначально.

Когда ситуация была продавлена политически, я понимал, что Металлист вместе со мной попросту уничтожат. Я решил отвести от клуба все эти "негаразды". Я предложил Курченко 50%. Он перезвонил мне буквально через день, и сказал, что ему посоветовали его эксперты, что даже если я останусь на миллионную долю в Металлисте, то о нем там вообще никто знать не будет.

И только тогда я решился на продажу Металлиста. Я бы никогда не стал его продавать. Прошло время, и сегодня я могу об этом говорить. Договоренность о десяти годах отсутствия в футболе в Украине? Да, это было прописано в контракте. Очевидно, что не было заниматься этим за пять, три года до конца соглашения, поэтому я решил действовать только сейчас. Остается буквально 1,5 года до того момента, как я смогу официально заниматься футболом.

Я всегда соблюдал букву закона. Не важно, кто такой Курченко, как он добрался до этой ситуации. Если я договорился — это закон, если бы даже на словах пообещал — все равно не занимался бы. На сегодняшний день, я не могу быть владельцем клуба, но заниматься подготовкой и учувствовать в финансировании я могу. Это то, чем я активно занялся".

О долгах: "Хоть я и сказал в интервью, что я за долги отвечать не хочу, я всегда стремлюсь к тому, чтобы все разошлось полюбовно. Вместе с Красниковым, я каждый день занимаюсь этими долгами. Надеюсь, что сможем как-то с кем-то договориться. Спецконфискация, которая прошла, я считаю, что была не совсем корректно. На сегодняшний день, непонятно кто является владельцем всего того, что я построил: Металлиста, базы, академии.

Я сейчас даже не хочу заходить в офис клуба и академию. То, в каком это все состоянии, для меня это будет разрыв сердца. Я не могу смотреть на поля с дырами, на это VIP, который Курченко перекроил-переделал, и теперь там течет вода. Он просто разрезал мне сердце, когда разрезал ковер с эмблемой Металлиста. Его просто порезали на куски. Все это требует восстановления.

Мне бы хотелось, чтобы все было в одних руках. Сейчас непонятно — оно в облсовете или обладминистрации. Надо что бы был один руководитель. Мне бы хотелось, чтобы им стал Игорь Терехов. Чтобы это все перешло в город. Все просто: земля под полями принадлежит городу, поэтому мне бы хотелось, чтобы это все перешло к одному человеку, с которым я бы мог контактировать.

Болельщикам без разницы, кому принадлежит стадион. Важно, чтобы они пришли, сели, и смотрели на игру любимой команды. Той части фанатов, которая имеет обиду на мои слова о "холодке в отношениях", хочу сказать, что они действительно не поддержали меня в тот момент, когда я боролся за клуб против городской власти. Пусть не обижаются, я на них рассчитываю, и хотел бы договориться. Я прошу их об одном — минимум 25 тысяч на трибунах.

Обещаю, что мы вернем все, связанное с Металлистом, на стадион. Ковры в VIP, эмблемы в чашу арены. Там не будет ни одной символики другой команды. Это будет навечно стадион Металлиста, его дом. Мы все вернем.

Мне никто ничего не отдавал и просто так не отдаст. Я работаю сам, день и ночь думаю о том, как вернуть Металлист законным способом. Мы честно прошли свои 8 лет с клубом, поэтому должны оставаться честными. Клянусь, что, как только вернем клуб, буду ходить только в клубных цветах. Никаких "найков", ничего этого не будет", — подытожил экс-президент Металлиста.

Источник: football.ua

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