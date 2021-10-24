Спорт
Перейти к списку новостей
24.10.2021 17:02
Просмотров: 219

Ибрагимович впервые в карьере забил гол в свои ворота

Ибрагимович впервые в карьере забил гол в свои ворота

40-летний шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович провёл свой 957-й матч в профессиональной карьере. И, видимо, эта игра - 9-го тура итальянской Серии "А" против "Болоньи", запомнится ему надолго.

На 49-й минуте этого матча - после того, как "Болонья" подала угловой, Ибрагимович срезал мяч в свои ворота. Это первый его автогол в карьере.

На 90-й минуте Ибрагимович исправился и забил уже в чужие ворота, установив окончательный счет - 4:2 в пользу "Милана". Этот гол стал для Златана первым забитым после 40-летнего юбилея (естественно, не считая автогола), 

40 лет Ибрагимовичу исполнилось три недели назад - 3 октября.

Ниже, в видеообзоре матча "Болонья" - "Милан", автогол Ибрагимовича на 1:40, гол - на 2:50.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 