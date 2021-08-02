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Итоги после сегодняшнего дня на Олимпиаде в Токио. Украина без новых медалей

Итоги после сегодняшнего дня на Олимпиаде в Токио. Украина без новых медалей

В украинской олимпийской делегации в Токио-2020 сегодня не прибавилось медалистов.

В медальном зачете свое преимущество увеличил Китай. У спортсменов этой страны уже 29 золотых 17 серебряных и 16 бронзовых олимпийских медалей. далее в первой тройке США (22, 25, 17) и Япония (17, 6, 10).

Украина с одним "серебром" и пятью "бронзами" - 60-я. Медалисты от Украины: у пловца Михаила Романчука серебряная и бронзовая награды, остальные бронзовые призеры: дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Всего олимпийские медали Токио-2020 завоевали уже спортсмены 80-ти стран.

Агентство Телевидения Новости

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