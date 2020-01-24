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Из-за коронвируса отменен чемпионский бой украинского боксера в Китае

Из-за коронвируса отменен чемпионский бой украинского боксера в Китае

1 февраля в китайском городе Хайкоу долен был пройти боксерский вечер, главным боем которого планировался поединок чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO американца Хосе Рамиреса против украинца Виктора Постола.  

Однако организаторы турнира приняли решение отменить все бои из-за эпидемии нового короновируса в Китае.

Бой Рамиреса против Постола перенесен на неопределенный период. Также пока неизвестно, где пройдет этот поединок.

Агентство Телевидения Новости

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