Из-за коронвируса отменен чемпионский бой украинского боксера в Китае

1 февраля в китайском городе Хайкоу долен был пройти боксерский вечер, главным боем которого планировался поединок чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO американца Хосе Рамиреса против украинца Виктора Постола.

Однако организаторы турнира приняли решение отменить все бои из-за эпидемии нового короновируса в Китае.

Бой Рамиреса против Постола перенесен на неопределенный период. Также пока неизвестно, где пройдет этот поединок.

Агентство Телевидения Новости