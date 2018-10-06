Женская сборная Украины с харьковчанкой Анной Ушениной получила серебряные медали шахматной Олимпиады

В грузинском городе Батуми завершилась Всемирная шахматная Олимпиада. С серебряной медалью возвращается в Харьков Анна Ушенина.

Женская сборная Украины, за которую вместе с Ушениной выступали Мария Музычук, Анна Музычук, Наталья Жукова и Юлия Осьмак, заняла 2-е место, набрав 18 очков - столько же, сколько и сборная Китая. Однако китаянки оказались выше по дополнительным показателям.

В мужском турнире сборная Украины с харьковчанами Павлом Эльяновым и Антоном Коробовым в составе ограничилась 10-м местом. При этом Коробов стал лучшим шахматистом соревнований среди тех, кто играл на пятой доске.

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