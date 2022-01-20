Женские кроссовки: как содержать изделия в идеальной чистоте

Нет более универсальной обуви, чем женские кроссовки. Они практичны, удобны и легко дополняют любой образ. В многообразии выбора можно быстро найти подходящую модель. Купить женские кроссовки не сложно, на оформление заказа потребуются считанные минуты.

Но следует помнить, что любая обувь быстрее изнашивается, если за ней не ухаживать. Стоит узнать несколько основных моментов по уходу за кроссовками.

Перечень универсальных правил

Кроссовки бывают разными:

повседневными;

спортивными;

кеды;

легкие тканевые кроссовки на летнее время.

Независимо от выбранной модели, за ними всеми требуется уход. Поэтому существуют рекомендации, помогающие в поддержании внешнего вида любимой пары кроссовок.

Покупка специальных средств

В момент покупки кроссовок следует спросить у консультанта о наличии подходящих защитных средств от влаги и пыли. В большинстве случаев достаточно периодически обрабатывать обувь, чтобы она как можно дольше сохраняла свой внешний вид и не деформировалась при попадании осадков. Это поможет сохранить эстетичный вид кроссовок на долгий период времени.

Своевременное очищение

Большинство специалистов советует чистить обувь после каждой прогулки. Даже если на улице теплая и сухая погода, на кроссовках все равно будет оседать пыль, песок и мелкий мусор. Летом достаточно протирать влажной тканевой тряпкой, весной и осенью кроссовки стоит мыть после каждого выхода и обрабатывать специальными средствами.

Уделять особое внимание подошве

Подошва страдает от загрязнений больше всего, особенно когда она белая. Справиться с задачей поможет следующий лайфхак:

взять старую зубную щетку и пасту;

выдавить небольшое количество средства и тщательно почистить подошву;

смыть остатки пасты.

Таким образом легко счищается даже застарелая грязь с белоснежной подошвы кроссовок.

Правильная сушка

Многие просто ставят мокрые кроссовки под батарею, что в корни неверно. Лучше всего оставить их в сухом и теплом помещении, пока они самостоятельно не высохнут. Также не рекомендуется экстренно сушить кроссовки женские феном.

Стирка в машинке

В большинстве случаев кроссовки можно стирать в машинке, но потребуется приобрести специальный мешочек для стирки. Он поможет сохранить внешний вид изделий.

Кроссовки прослужат длительный период времени, если соблюдать правила ухода за ними. Достаточно своевременно проводить минимальные процедуры.

Новости портала «Весь Харьков»