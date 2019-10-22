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Жесткая драка на хоккейной площадке
Вратарей в хоккее лучше не обижать.
В матче регулярного чемпоината КХЛ между ярославским "Локомотивом" и челябинским "Трактором" Егор Фатеев из "Трактора" слишком агрессивно сыграл против голкипера "Локомотива" Ильи Коновалова. На защиту вратаря стал полевой игрок ярославской команды Якуб Накладал.
В кулачном бою Накладал оказался откровенно сильнее Фатеева.
В итоге и Накладал и Фатеев получили по пять минут штрафа за драку. Плюс Накладал был оштрафован еще на две дополнительные минуты как зачинщик драки.
Сам же матч завершился победой «Трактора» со счетом 2:1.
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