Жесткая драка на хоккейной площадке

Вратарей в хоккее лучше не обижать.

В матче регулярного чемпоината КХЛ между ярославским "Локомотивом" и челябинским "Трактором" Егор Фатеев из "Трактора" слишком агрессивно сыграл против голкипера "Локомотива" Ильи Коновалова. На защиту вратаря стал полевой игрок ярославской команды Якуб Накладал.

В кулачном бою Накладал оказался откровенно сильнее Фатеева.

В итоге и Накладал и Фатеев получили по пять минут штрафа за драку. Плюс Накладал был оштрафован еще на две дополнительные минуты как зачинщик драки.

Сам же матч завершился победой «Трактора» со счетом 2:1.





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