Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:22
Просмотров: 72

Жесткая драка на хоккейной площадке

Жесткая драка на хоккейной площадке

Вратарей в хоккее лучше не обижать.

В матче регулярного чемпоината КХЛ между ярославским "Локомотивом" и челябинским "Трактором" Егор Фатеев из "Трактора" слишком агрессивно сыграл против голкипера "Локомотива" Ильи Коновалова. На защиту вратаря стал полевой игрок ярославской команды Якуб Накладал.

В кулачном бою Накладал оказался откровенно сильнее Фатеева.

В итоге и Накладал и Фатеев получили по пять минут штрафа за драку. Плюс Накладал был оштрафован еще на две дополнительные минуты как зачинщик драки.

Сам же матч завершился победой «Трактора» со счетом 2:1.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 