Жесточайшая рубка завершилась падением обоих боксеров

Американец Ламонт Питерсон и россиянин Сергей Липинец, имеющий российское гражданство и живущий в США, выдали отменный суперзрелищный боксерский поединок в американском Оксон-Хилле.

Развязка пришлась на последние секунды 10-го раунда, когда Питерсон упал под градом ударов Липинца, а изрядно выложившегося Липинца уже попросту не держали ноги.

Из угла Питерсона в этот момент было выброшено полотенце, и, соответственно, Липинцу была засчитана победа техническим нокаутом.





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