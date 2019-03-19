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Жуниор Мораес экипирован в форму сборной Украины

Жуниор Мораес экипирован в форму сборной Украины

Бразилец из донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, принявший украинское гражданство, тут же полчил вызов в сборную Украины и уже присоединился к главной футбольной дружине страны.

Как сообщил официальный сайт Федерации футбола Украины, Мораес прибыл в расположение сборной Украины.

Игрока встретили администраторы сборной и представители пресс-службы ФФУ. Жуниор сразу же получил экипировку - свободным был комплект с 18-м номером, что, впрочем, не означает, что у новичка будет именно такой игровой номер.

Переодевшись в гостиничном номере, футболист отправился к главному тренеру Андрею Шевченко - представиться и познакомиться.

Сборная Украины по футболу проводит сейчас в Киеве тренировочный сбор передотборочными матчами к Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга.


Агентство Телевидения Новости

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