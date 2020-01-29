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Жутчайшая травма. Стопа футболиста вывернулась в противоположную сторону

Жутчайшая травма. Стопа футболиста вывернулась в противоположную сторону

Футболист неудачно приземлился на опорную ногу. Нога не выдаржала нагрузки.

Перспективный 17-летний мексиканский полузащитник Эухенио Пичуто Пуга проводил свой дебютный матч за команду "Пачука". "Пачука" в матче 3-го тура чемпионата Мексики встречалась с "Леоном".

Пуга потянулся за мячом и после неудачного приземления, возможно, завершил едва начавшуюся футбольную карьеру.

Стопа футболиста вывернулась в противоположную сторону.

Впечатлительным людям видео с получением травмы смотреть не рекомендуется.


Агентство Телевидения Новости

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