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Жуткая гематома у боксера

Жуткая гематома у боксера

В английском Манчестере в андеркарте боксерского вечера, в котором Александр Усик нокаутировал Тони Беллью, также состоялся бой, обративший на себя внимание из-за ужасной травмы одного из боксеров.

В рамках первого тяжелого веса за вкантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA дрались двое доселе непобежденных британца Сэм Хайд и Ричарда Риакпоре.

В 8-м раунде угол Хайда выкинул белое полотенце, и рефери зафиксировал победу Риакпоре техническим нокаутом.

Причиной, вынудившей Хайда сдаться, стала жуткая гематома. Сразу после боя боксер был госпитализирован.

 

Агентство Телевидения Новости

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