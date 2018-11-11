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Жуткая гематома у боксера
В английском Манчестере в андеркарте боксерского вечера, в котором Александр Усик нокаутировал Тони Беллью, также состоялся бой, обративший на себя внимание из-за ужасной травмы одного из боксеров.
В рамках первого тяжелого веса за вкантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA дрались двое доселе непобежденных британца Сэм Хайд и Ричарда Риакпоре.
В 8-м раунде угол Хайда выкинул белое полотенце, и рефери зафиксировал победу Риакпоре техническим нокаутом.
Причиной, вынудившей Хайда сдаться, стала жуткая гематома. Сразу после боя боксер был госпитализирован.
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