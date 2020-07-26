Жуткий нокаут. Боксер упал без сознания головой вперед

Бой в легчайшем весе (до 53.5 кг) завершился тяжелейшим нокаутом.

В городе Банг Хум в Таиланде второй номер мирового рейтинга по версии WBA таец Нафафон Какианха дрался против своего соотечественника Сарадечи Рухасири.

Развязка пришлась на 4-й раунд, когда Рухасири, утратив способность защищаться, пропустил мощные удары, от которых оказался в нокауте.

Боксер упал головой вперед и долго не мог прийти в сознание.





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