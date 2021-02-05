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Жуткое стокновение вратаря с полевым игроком. Футболист потерял сознание

Жуткое стокновение вратаря с полевым игроком. Футболист потерял сознание

Очень серьезные травмы. Скорая помощь забрала пострадавшего прямо с футбольного поля.

На 85-й минуте матча 17-го тура чемпионата Португалии по футболу между "Белененсешем" и "Порту" российский вратарь "Белененсеша" Станислав Крицюк и португальский футболист "Порту" Нану стокнулись в борьбе за мяч.

Крицюк отделался небольшим ушибом и смог продолжить матч. А вот Нану пострадал куда серьезнее. Он потерял сознание, и его прямо с поля забрала в больницу скорая помощь.

Как стало известно, у Нану сотясение головного мозга и травма спинного мозга. При этом угрозы жизни футболиста нет.

Следует отметить, что само столкновение арбитр интерпретировал, ка кигровой момент и не зафиксировал нарушения правил. Матч же завершился вничью - 0:0.


Агентство Телевидения Новости

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