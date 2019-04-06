К "Металлисту" стянут силовиков

Более полутора тысяч правоохранителей будут следить за порядком во время футбольного матча между командами "Шахтер" и "Динамо".

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Матч пройдет 7 апреля на стадионе "Металлист", начало - в 17:00. Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 27 тысяч болельщиков.

Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать более 1000 полицейских, 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба, 200 военнослужащих Нацгвардии. За безопасностью дорожного движения будут следить 50 патрульных полицейских.

Правоохранители призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»