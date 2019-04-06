Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 43

К "Металлисту" стянут силовиков

К Металлисту стянут силовиков

Более полутора тысяч правоохранителей будут следить за порядком во время футбольного матча между командами "Шахтер" и "Динамо".

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Матч пройдет 7 апреля на стадионе "Металлист", начало - в 17:00. Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 27 тысяч болельщиков.

Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать более 1000 полицейских, 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба, 200 военнослужащих Нацгвардии. За безопасностью дорожного движения будут следить 50 патрульных полицейских.

Правоохранители призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На улице Морозова ограничат движение транспорта
Сегодня 06:29    63
Зухвалий крадій, що ледь не позбавив життя поліцейського, отримав вирок (ВІДЕО)
05.04.2019 08:53    88
Налоговая Харьковской области предупредила торговцев овощами «с грядки»
05.04.2019 08:25    273
Харьковская полиция опровергает обвинение в сокрытии фактов
05.04.2019 08:06    131
Харьков посетила делегация долгосрочных наблюдателей ENEMO
05.04.2019 07:28    99
Дело Зайцевой вернули в суд
05.04.2019 07:10    411
Через випалювання сухостою на Харківщині згоріли дві будівлі
05.04.2019 06:42    96
Сколько будет стоить проезд в метро - проект решения
05.04.2019 06:24    1294
В Харькове отопительный сезон продолжится до существенного потепления - горсовет
04.04.2019 10:19    255
В Харькове тушили крупный пожар возле АЗС (ФОТО)
04.04.2019 09:46    281
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 