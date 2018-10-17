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17.10.2018 17:12
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Как Украина в Харькове оформила свою победу в групповом турнире Лиги Наций

Переполненный сорокотысячных харквський стадион "Металлист" и еще миллионы болельщиков у телевизоров наблюдали за триумфом сборной Украины в матче третьего тура Лиги Наций против сборной Чехии. Гол Руслана Малиновского принес подопечным Андрея Шевченко победу 1:0 и путевку на следующий сезон в группу "А" Лиги Наций, где будут играть 12 лучших европейских сборных. На послематчевой пресс-конференции Шевченко встречали аплодисментами.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

Очень было приятно играть при такой атмосфере. Смотрела, можно сказать, вся страна. Болела. Очень приятно за достигнутый результат.

Результат был достигнут в каждом из трех матчей, что провела сборная Украины в Лиге Наций. Три победы. Максимальные 9 очков и досрочное первое место в своей группе, где также играли сборные Чехии и Словакии.

 

Руслан Малиновский, футболист сборной Украины:

Конечно, сейчас на хорошей волне. Я думаю, что результат очень важен. Потому что команда чувствует уверенней, более раскрепощенно. И, думаю, с таким настроем нужно продолжать двигаться дальше и готовиться к следующим матчам.

Андрей Ярмоленко, футболист сборной Украины:

Видите, хорошо, что сыграли "на ноль" и забили свой гол. Я считаю, все хорошо. Результат есть. Нужно насладиться этой победой.

Наслаждались победой после финального свистка и болельщики. На выходе со стадиона их переполняли положительные эмоции.

Вообще крутой матч. Украина - молодцы. Все играли на отлично. Просто супер. На всю полную отыграли. 9 очков заработали. Все вышли. Все. Красавцы. С первого места. Вот так всем.

Я, как женщина, в футболе особо не понимаю. Но мне безумно понравилось. И это было супер-пупер.

Украина! Украина! Украина!. АТН. Харьков. Новости. Дай пять. Дай пять.

Футболисты же сборной Украины, победив в своей группе Лиги Наций, теперь должны выполнять следующее задание - отобраться в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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