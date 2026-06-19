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Канада знищила Катар: підсумки восьмого дня ЧС-2026

Канада знищила Катар: підсумки восьмого дня ЧС-2026

Зіграно перші поєдинки другого туру групової стадії ЧС-2026 з футболу. Чеська збірна сенсаційно втратила перемогу проти ПАР, швейцарці розгромили Боснію і Герцеговину, канадці вщент розбили Катар, а Мексика з мінімальною перевагою здолала Південну Корею.

Про це повідомляє Чемпіон.

Збірна Чехії зіграла внічию з національною командою Південної Африки у матчі 2 туру групи А чемпіонату світу з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Швейцарія впевнено перемогла Боснію і Герцеговину в 2-му турі ЧС-2026.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

У першому поєдинку нічної програми восьмого дня ЧС-2026 Канада зустрічалася з Катаром. Господарі просто не помітили суперника, наколотивши у його ворота шість голів.

Зустріч завершилася із рахунком 6:0.

Збірна Мексики з мінімальним рахунком здолала Південну Корею.

Збірна Мексики продовжила свою переможну ходу на поточному Мундіалі. Натомість Південна Корея зазнала першої поразки на ЧС-2026.

Мексика – Південна Корея 1:0.

Турнірна ситуація у групах А та В

Агентство Телевидения Новости

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