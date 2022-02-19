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Капитан черниговской «Десны» стал футболистом харьковского «Металлиста»
В команде Первой лиги украинского футбола харьковском «Металлисте» очередное кадровое пополнение.
Официальный сайт «Металлиста» сообщил о подписании контракта с 31-летним украинским футболистом Егором Картушовым, который специализируется на игре в защите и полузащите.
Контракт подписан сроком на 2,5 года.
Картушов является уроженцем Крыма. С 2012 года он защищал цвета черниговской «Десны», был одним из самых авторитетных футболистов этой команды и носил в «Десне» капитанскую повязку.
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