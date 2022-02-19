Капитан черниговской «Десны» стал футболистом харьковского «Металлиста»

В команде Первой лиги украинского футбола харьковском «Металлисте» очередное кадровое пополнение.

Официальный сайт «Металлиста» сообщил о подписании контракта с 31-летним украинским футболистом Егором Картушовым, который специализируется на игре в защите и полузащите.

Контракт подписан сроком на 2,5 года.

Картушов является уроженцем Крыма. С 2012 года он защищал цвета черниговской «Десны», был одним из самых авторитетных футболистов этой команды и носил в «Десне» капитанскую повязку.

Агентство Телевидения Новости