Киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" победили в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы

Удачными вышли выездные матчи 3-го тура групповой стадии футбольной Лиги Европы для обеих украинских команд, выступающих в розыгрыше этого еврокубкового турнира.

Киевское "Динамо" во Франции взяло верх над местным "Ренном" - 2:1 и, имея 5 очков, идет на 2-м месте в своей группе.

Полтавская "Ворскла" в Азербайджане взяла верх 1:0 над "Карабахом". У "Ворсклы" 3 очка и 3-е место в своей группе.

Агентство Телевидения Новости