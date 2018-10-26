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Киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" победили в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы

Киевское Динамо и полтавская Ворскла победили в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы

Удачными вышли выездные матчи 3-го тура групповой стадии футбольной Лиги Европы для обеих украинских команд, выступающих в розыгрыше этого еврокубкового турнира.

Киевское "Динамо" во Франции взяло верх над местным "Ренном" - 2:1 и, имея 5 очков, идет на 2-м месте в своей группе.

Полтавская "Ворскла" в Азербайджане взяла верх 1:0 над "Карабахом". У "Ворсклы" 3 очка и 3-е место в своей группе.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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