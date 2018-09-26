26.09.2018 21:48
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Киевское "Динамо", победив "Мариуполь" сократило отставание от донецкого "Шахтера"
В украинской футбольной Премьер-Лиге сыгран пропущенный матч 4-го тура. Футбольный клуб "Мариуполь" принимал киевское "Динамо".
"Динамо" победило 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. Отличились Беньямин Вебич и Виктор Цыганков (с пенальти).
После этого матча у всех команд украинской Премьер-Лиги сыграно по 9 поединков. Во главе турнирной таблицы донецкий "Шахтер", имеющий 24 очка. Киевское "Динамо" идет вторым, набрав 20 очков.
Темы: футбол
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