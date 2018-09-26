Спорт
Перейти к списку новостей
26.09.2018 21:48
Просмотров: 84

Киевское "Динамо", победив "Мариуполь" сократило отставание от донецкого "Шахтера"

Киевское Динамо, победив Мариуполь сократило отставание от донецкого Шахтера

В украинской футбольной Премьер-Лиге сыгран пропущенный матч 4-го тура. Футбольный клуб "Мариуполь" принимал киевское "Динамо".

"Динамо" победило 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. Отличились Беньямин Вебич и Виктор Цыганков (с пенальти).

После этого матча у всех команд украинской Премьер-Лиги сыграно по 9 поединков. Во главе турнирной таблицы донецкий "Шахтер", имеющий 24 очка. Киевское "Динамо" идет вторым, набрав 20 очков.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: футбол

Читайте ещё:

"Металлист 1925" вылетел из розыгрыша Кубка Украины
26.09.2018 19:22    140
Футболисту помогли найти зуб, выбитый во время матча
25.09.2018 12:43    115
Лука Модрич - лучший футболист мира-2018 по версии ФИФА
25.09.2018 11:49    83
Гол из положения лежа
24.09.2018 16:48    124
Месси отказался пожать протяную судьей руку
24.09.2018 16:36    127
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" одержали крупные победы в 9-м туре Премьер-Лиги
24.09.2018 15:24    115
Главный тренер команды "Арсенал-Киев" Фабрицио Раванелли, подав в отставку, публично раскритиковал президента клуба
23.09.2018 13:16    160
Приправа, гроші, джакузі. Чим футбольні клуби заманюють уболівальників на стадіон
23.09.2018 10:28    90
"Металлист 1925" в меньшинстве сыграл вничью
22.09.2018 18:27    138
Гол в свои ворота на 28-й секунде матча
22.09.2018 12:52    160
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 