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Киевское "Динамо" представило своих новичков
Накануне старта сезона в украинском клубном футболе один из отечественных грандов - "Динамо" (Киев) продемонстрировало плоды селекционной работы в летнее межсезонье.
Были представлены два новичка команды - Александр Караваев и Мохаммед Кадири.
Украинский фланговый полузащитник Александр Каравев перешел в "Динамо" из луганской "Зари". Последним клубом опорного полузащитника из Ганы Мохаммеда Кадири была венская "Аустрия".
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