Киевское "Динамо" представило своих новичков

Накануне старта сезона в украинском клубном футболе один из отечественных грандов - "Динамо" (Киев) продемонстрировало плоды селекционной работы в летнее межсезонье.

Были представлены два новичка команды - Александр Караваев и Мохаммед Кадири.

Украинский фланговый полузащитник Александр Каравев перешел в "Динамо" из луганской "Зари". Последним клубом опорного полузащитника из Ганы Мохаммеда Кадири была венская "Аустрия".





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