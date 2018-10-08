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Киевское "Динамо" сократило отставание от донецкого "Шахтера" в борьбе за лидерство в чемпионате Украины

Киевское Динамо сократило отставание от донецкого Шахтера в борьбе за лидерство в чемпионате Украины

В 11-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги киевское "Динамо" выиграло, а донецкий "Шахтер" потерял два очка.

"Динамо" одержало минимальную победу над донецким "Олимпиком" - 1:0.

"Шахтер" сыграл в Харькове вничью с луганской "Зарей" - 1:1.

У "Шахтера", идущего во главе турнирной таблицы Премьер-Лиги, 28 очков. "Динамо" занимает второе место, набрав 26 очков.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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