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Киевское "Динамо" сократило отставание от донецкого "Шахтера" в борьбе за лидерство в чемпионате Украины
В 11-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги киевское "Динамо" выиграло, а донецкий "Шахтер" потерял два очка.
"Динамо" одержало минимальную победу над донецким "Олимпиком" - 1:0.
"Шахтер" сыграл в Харькове вничью с луганской "Зарей" - 1:1.
У "Шахтера", идущего во главе турнирной таблицы Премьер-Лиги, 28 очков. "Динамо" занимает второе место, набрав 26 очков.
Темы: футбол
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