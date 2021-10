Кик-боксёр заработал жуткую гематому, но всё равно победил

Очень кровавый бой

На турнире по кик-боксингу Glory Collision 3 в нидерландском Арнеме в главном бою дрались боец из Нидерландов Рико Верховен и Джамал Бен Саддик, имеющий бельгийское и марокканское гражданство.

У Верховена от пропущенных ударов образовалась огромная гематома, тем не менее он сумел выйти победителем. В 4-м раунде Бен Садик был уже не в состоянии сопротивляться, и рефери остановил бой, присудив Верховену победу техническим нокаутом.

Агентство Телевидения Новости