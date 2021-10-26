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Кик-боксёр заработал жуткую гематому, но всё равно победил

Кик-боксёр заработал жуткую гематому, но всё равно победил

Очень кровавый бой

На турнире по кик-боксингу Glory Collision 3 в нидерландском Арнеме в главном бою дрались боец из Нидерландов Рико Верховен и Джамал Бен Саддик, имеющий бельгийское и марокканское гражданство.

У Верховена от пропущенных ударов образовалась огромная гематома, тем не менее он сумел выйти победителем. В 4-м раунде Бен Садик был уже не в состоянии сопротивляться, и рефери остановил бой, присудив Верховену победу техническим нокаутом.

 

.@GLORY_WS: WHAT. A. FIGHT!@ricoverhoeven is STILL the heavyweight champion of the world! #COLLISION3

Rewatch this instant classic on https://t.co/2r8idWea0R #TeamRico pic.twitter.com/LdJmYHjUiT

— Willem J. Bod (@WillemBod) October 23, 2021

Агентство Телевидения Новости

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